De Il Volo ha sposato la sua fidanzata Michelle Bartolini

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ignazio Boschetto esi sposano Dopo poco più di un anno di romanticismo, Ignazio Boschetto esono diventati ufficialmente marito e moglie. Il cantante de Il, 29 anni, e la modella italo-venezuelana, 30 anni, si sono scambiati i voti in una cerimonia civile privata giovedì 12 settembre. L’evento si è svolto in una location discreta, circondati dalle loro famiglie e dagli amici più cari. Celebrazione intima Al matrimonio hanno partecipato amici intimi e familiari, tra cui i compagni di band de Ildi Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Nonostante la loro preferenza per la privacy, è emerso online un video che cattura l’uscita gioiosa della coppia dalla cerimonia, dove sono stati accolti con palloncini e rose bianche dagli ospiti.