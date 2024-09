Cobolli-Bergs oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Flaviose la vedrà contro Zizounel secondo incontro di singolare di Italia-Belgio, confronto della fase a gironi di. Filippo Volandri punta sul tennista romano, al suo esordio con la maglia azzurra, in questo secondo tie della settimana. Ed è un match altamente complicato, contro un avversario anche lui in crescita e che sul veloce indoor probabilmente gioca il suo miglior tennis. ll belga arriva dalla vittoria su Griekspoor e conha dato vita già a uno splendido match sul cemento di New York soltanto pochi giorni fa. In quel caso il match se lo aggiudicò Flavio. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO I due giocatori scenderanno in campo, venerdì 13 settembre, come secondo incontro dalle ore 15:00.