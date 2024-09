Claudio Baglioni architetto ad honorem a Verona

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Ordine degli architetti diha conferito a, laureato in architettura, l’iscrizione adall’Elenco d’Onore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di. “Sono contento di essere ain una veste assolutamente diversa, in un’occasione che non mi sarei mai aspettato: sono un‘credente, ma non praticantè, mi sono laureato 20 anni fa, da studente-lavoratore, perchè mia madre voleva che suo figlio comunque facesse un mestiere vero”, scherza il famoso cantautore, che dal 19 al 28 settembre sarà all’Arena diper celebrare il suo addio alle scene con “aTUTTOCUOREplus ultra”.