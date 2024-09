Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi | Scatta il Triangolo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ci sono state delle indiscrezioni riguardo alla coppia formata da. Ecco che cosa è successo! I fan della coppia “Bealdi” devono accettare la realtà:, ex concorrente del Grande Fratello, sembra aver voltato pagina e sta frequentando un’altra donna. Non ci sarà quindi nessun ritorno di fiamma tra lui e, come molti avevano sperato. La notizia arriva da Deianira Marzano, celebre esperta di gossip, che ha smontato tutte le congetture che circolavano nelle ultime ore. Sui social si era riaccesa la speranza di un possibile riavvicinamento tra, grazie a un indizio lanciato proprio da Deianira. L’esperta di gossip, commentando una foto di, aveva lasciato intendere che qualcosa di importante stesse per accadere, mantenendo il pubblico in sospeso con frasi criptiche e suggestive.