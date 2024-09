Vi spiego tutti i costi del Rapporto Draghi e le presunte coperture Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il day after la presentazione delsul futuro dell’Europa, da parte dell’ex Bce, è stato, com’era prevedibile, caratterizzato da un florilegio di interventi e dichiarazioni. Segno evidente, per dirlo con le parole di Roberto Cingolani, ad di Leonardo, di un generale apprezzamento “a livello internazionale”. Tra le tante cose sottolineate quel riferimento al Piano Marshall: vale a dire la necessità di destinare risorse pari al 5% – due volte l’impegno di allora – del Pil Europeo: 800 miliardi di euro l’anno, nel tentativo di rompere l’assedio cinese e americano, che rischia di soffocarla. L’entità della cifra ha fatto scalpore, benché lo sforzo finanziario previsto fosse noto da tempo. Addirittura sancito in comunicazioni formali da parte della stessa Commissione europea.