Vaiolo scimmie lo studio | singola dose di vaccino previene Mpox in 58% casi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - Unadelanti-- giàdelle- della danese Bavarian Nordic (Modified vaccinia Ankara-Bavarian Nordic, Mva-Bn) ha un'efficacia del 58% nel proteggere dall'infezione che l'Organizzazione mondiale della sanità ha nuovamente dichiarato emergenza sanitaria pubblica internazionale, per i timori legati alla rapida diffusione di un nuovo ceppo virale in Africa. E' quanto emerge da unocanadese pubblicato su 'Bmj' da ricercatori dell'Ices (Institute for Clinical Evaluative Sciences) - Public Health Ontario e del Map Centre for Urban Health Solutions presso il St. Michael's Hospital di Unity Health Toronto. Nel 2022, durante l'epidemia di, l'Ontario ha introdotto ilcome misura protettiva per le persone ad alto rischio di contrarre l'infezione.