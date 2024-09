Uccisa a coltellate fiaccolata a Saltara | Giustizia per Ana Cristina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pesaro, 12 settembre 2024 – Centinaia di fiammelle e un solo grido di dolore: “Fermiamo la violenza sulle donne”. Pareva un fiume in piena, il corteo che si è snodato ieri alle 20 dal cimitero difino alla piazza del paese, sfiorando l’abitazione di AnaCorreia, la mamma di 38 anni, di origine brasiliana, massacrata a, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, dal marito, Ezio di Levrano, autista 54enne di origini pugliesi, davanti ai tre figli minori. Le condizioni del tempo non hanno scoraggiato affatto i partecipanti: tra di loro molte famiglie, uomini e donne, giovani e meno giovani, tutti animati dall’intenzione di esprimere con forza la propria condanna per quanto accaduto.