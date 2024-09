Thuram ‘Player Of The Month’ di agosto in Serie A! Battuti cinque colleghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha vinto il premio di Player of the Month di. Il centravanti dell’Inter ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il premio dallaA. TROFEO – Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore dell`Inter Marcus. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Milan, in programma domenica 22 settembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. I voti dei tifosi sul sito, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Marcus, che ha superato campioni del calibro di Coco (Torino), Kvaratskhelia (Napoli), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Vlahovic (Juventus).