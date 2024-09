Sulle orme di Dalì Incisioni e sculture la mente del Maestro si rivela alla città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Stefano Marchetti "Io sono profondaconvinto che Salvadorsia stato il genio del XX secolo, come Leonardo Da Vinci lo è stato del XV", spiega il professor Nicolas Descharnes, fra i massimi esperti della vita e dell’opera del celebre artista catalano.il surrealista ‘paranoico - critico’,ossessionato dal rinoceronte (nel corno del mastodontico animale – diceva – è racchiusa la spirale logaritmica, la forma più perfetta in natura),che nei suoi ‘Orologi molli’ traduceva in chiave artistica il concetto del tempo. Ci porta davvero "Nelladel" la mostra cheUniverse, la collezione creata dal gallerista Beniamino Levi, presenterà da domani al 6 gennaio 2025 nella nuova ala del Palazzo dei Musei (ingresso in via Vittorio Veneto), con il patrocinio del Comune di Modena.