SteamWorld Heist 2 strategia e creatività a servizio di robottoni steampunk

(Di giovedì 12 settembre 2024) “2” porta una ventata di novità nel mondo dei videogiochi di, introducendo meccaniche che vanno ben oltre quelle del suo predecessore. Una delle innovazioni più interessanti del gioco è la possibilità per i protagonisti robotici di assumere più ruoli sul campo di battaglia, combinando abilità sbloccate in ciascun ruolo. Questa nuova funzionalità rappresenta un salto di qualità rispetto alle classi fisse del primo gioco, permettendo ai giocatori di esplorare una profondità strategica sorprendente. Per chi non conoscesse la serie, “” è un franchise che ha esplorato vari generi nel corso di quasi un decennio, offrendo avventure brevi ma sempre affascinanti.Dig e il suo seguito erano una sorta di platformer basato sull’estrazione mineraria, mentreQuest era un RPG basato su carte.