Serpente entra dentro un asilo a Roma e morde la bidella | trasportata al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in una scuola dell’infanzia di, dove unaè stata morsa alla mano da un. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 nell’Bennucci di via Ribotti, in zona Portuense, quando il rettile è stato avvistato all’interno di una stanza. Una delle impiegate della scuola, nel tentativo di catturare l’animale, è stata morsa alla mano. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale del 118, la donna è stata soccorsa eall’ospedale San Camillo per ricevere le cure necessarie. Prima che ilriuscisse a fuggire nei terreni circostanti la scuola, qualcuno è riuscito a scattare una foto. Grazie all’intervento dei carabinieri forestali, è stato possibile identificare il rettile come un biacco, una specie fortunatamente non velenosa per l’uomo.