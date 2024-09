Ruzzola dominio dei maceratesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Hanno stravinto le squadre di"nostrane" a Valfornace nel terzo campionato italiano a terne della Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest), una nuova disciplina che prevede in ogni formazione due tesserati e un nuovo giocatore. Si sono affrontate 80 terne, provenienti da Marche, Umbria e Toscana. Dopo diversi anni in cui a prevalere sono stati i team anconetani e perugini, in questa stagione agonistica sono state le formazionia brillare: in tutte e tre le categorie a prevalere sono state le terne di Monte Cavallo, Fiordimonte e Camerino 2. La classifica finale delle tre categorie ha visto, per la categoria A: primi classificati iFabio Fede, Roberto Micheli e Fabio Cervelli, secondi Alessio Mariotti, Vasco Guidi e Jordan Mariotti (Siena), terzi Rossano Radicioni, Paolo Gambini e Virgilio Tesei (Ancona).