Rachele Mussolini lascia Fdi e approda in Forza Italia | La mia sensibilità è più moderata e centrista

(Di giovedì 12 settembre 2024)Fdi ein, figlia di Romano e nipote di Benito,Fratelli d’in: la notizia, anticipata da La Repubblica, è stata confermata dalla stessa. Consigliera comunale di Roma, la più votata dell’assemblea Capitolina,ha dichiarato all’Ansa: “Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in FI. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l’affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina ere in un Partito che sento più vicino alla mia”. A La Repubblicaaveva rivelato di aver deciso di cambiare partito per divergenza di opinioni e “una diversasui diritti” rispetto alla linea del partito di Giorgia Meloni.