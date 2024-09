Qatar Ambasciata italiana cerca un interprete

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'd'Italia nel, a Doha, ha avviato la procedura concorsuale per l'assunzione di una persona a contratto, in base alla legge locale, con incarico a tempo indeterminato, da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore traduzione e interpretariato. L'avviso di assunzione e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell': https://ambdoha.esteri.it//avviso-di-assunzione-di/ Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'in formato elettronico, alla casella email: doha.amministrazione@esteri.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 21 luglio 2024. Si richiede padronanza delle lingue, araba e inglese e la residenza continuativa per almeno due anni nel territorio dello Stato del.