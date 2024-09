Polaris Dawn | conclusa con successo la prima passeggiata spaziale privava della storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Si èconlaprivata. In un video, trasmesso in diretta da SpaceX, il miliardario americano Jared Isaacman, capomissione, e l'ingegnere Sarah Gillis, una dipendentestessa società di Elon Musk si sono avventurati, uno alla volta, per breve tempo fuori dalla navicella. "È bellissimo", ha commentato Isaacman da un'altitudine di circa 700 km, molto più in alto quindi rispetto alla Stazioneinternazionale (ISS), che si trova a circa 400 km dalla Terra. Dopo una decina di minuti l'equipaggio ha fatto ritorno a bordo e l'abitacolonavicella Crew Dragon è stato ripressurizzato dopo la. SpaceX ha confermato che Sarah Gillis è riuscita ad agganciare e chiudere in modo sicuro il portello dopo essere rientrata nella navicella.