Parlano le sorelle dell’algerino investito da Cinzia Dal Pino | Chiediamo giustizia Nemmeno un animale si tratta così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ledi Said Malkoun, l’uomo travolto e ucciso a Viareggio dall’imprenditriceDal, hanno rilasciato un’intervista alla televisione marocchina Chouf Tv, chiedendoper la tragica morte del fratello. “Neanche unsi ammazza in questo modo,”.hanno esordito le donne. Secondo la loro versione, Said sarebbe statointenzionalmente sul marciapiede, dopo l’imprenditrice era stata derubata della sua borsa. Lehanno denunciato la freddezza con cui la donna avrebbe agito, investendolo più volte con il SUV e poi lasciando la scena. “Siamo consapevoli che Said non si trovasse sulla strada quando è avvenuto l’investimento, ma bensì sia statosul marciapiede. L’autrice del fatto, perciò, è salita con la sua auto con il chiaro intento di investire nostro fratello.