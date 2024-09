Mtv Video Music Awards 2024 i vincitori | Taylor Swift conquista sette premi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gli Mtvnon potevano non vedere tra i, a fronte delle dodici nominations ricevute. La cerimonia tenutasi a New York è stata condotta da Megan Thee Stallion, che si è aggiudicata due, Best Art Direction per Boa e Best Trendingcon Mamushi. È stato Eminem ad aprire lo show esibendosi sul palco della USB Arena di Elmont: il rapper ha portato a casa i titoli per Best Hip Hop e Migliori Effetti Speciali per ildi Houdini. Nel corso della serata ci sono state le performance di Katy Perry che ha presentato il singolo I’m His He’s Mine estratto dal nuovo album 143 in uscita il 20mbre, Lenny Kravitz con un medley dei suoi successi e vincitore nella categoria Best Rock.