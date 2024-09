Molto nuvoloso con forti precipitazioni sulla provincia Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il tempo previsto per giovedì 12 settembre dal Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA La profonda saccatura che ha cominciato a far sentire i suo influsso già dalla giornata di ieri, continua la sua discesa fin sul comparto Mediterraneo centro-meridionale. Marcata instabilità, in attenuazione pomeridiana, e calo delle temperature caratterizzerannonostra regione, la giornata odierna. Prossimi giorni all’insegna di una tendenza ad aumento di condizioni stabili. Giovedì 12 settembre 2024 Tempo Previsto:al primo mattino con moderateassociate, diffuse su tutta la regione, localmentesu aree del Lecchese, Orobie, Bresciano che nel corso della mattinata interesseranno la fascia centro meridionale della regione, aree del Cremonese e del Mantovano.