Mister Viali ha ancora due regali da scartare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un paio di prime punte, come Gondo e Vido che hanno comunque caratteristiche particolari e possono giocare anche come ‘seconde’ (lavorando per la squadra) e poi una batteria di ‘attaccanti esterni’ e trequartisti che rappresentano un vero e proprio arsenale per la fase offensiva della Reggiana. Il mercato granata si è chiuso senza l’arrivo di un vero e proprio bomber d’area, masta comunque studiando il modo di valorizzare gli elementi a disposizione, proseguendo – di fatto – con alcune soluzioni che si sono già viste nelle prime quattro giornate di campionato e che hanno portato ad ottimi risultati sia in termini di reti realizzate (già 6) che di occasioni create. Da alcuni giorni, inoltre, il trainer ha di fatto potuto ‘spacchettare’ due nuoviche gli sono stati messi a disposizione e che sono dei veri e propri pezzi da novanta.