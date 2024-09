Meglio la trama plaid di Taylor Swift o l' abito post-apocalittico di Katy Perry? E chi vince la sfida rock tra Lenny Kravitz e Damiano David?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gli MTV Video Music Awards 2024 hanno nuovamente dimostrato di essere una delle serate più attese nel panorama della musica e della moda. Celebrità da tutto il mondo si sono radunate al UBS Arena di New York per celebrare non solo i traguardi musicali, ma anche i loro look sorprendenti. Come da tradizione, gli MTV Vma sono il palco perfetto per sfoggiare abiti audaci e sperimentare con stili stravaganti. Quest’anno non è stato diverso, con un tripudio di colori, tessuti e accessori che hanno rubato la scena.