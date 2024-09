Ladro investito e ucciso da Cinzia Dal Pino | la richiesta delle sorelle

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) È tornata a casa, dopo due notti e un giorno trascorsi in carcere.Dal, l’imprenditrice di 65 anni accusata di averevolontariamente Said Malkoun, il 47enne che poco prima l’aveva derubata della sua borsa alla Darsena di Viareggio. Come riporta il Corriere fiorentino, da ieri pomeriggio (11 settembre) si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il gip, al termine dell’udienza di convalida del fermo, ha disposto la misura cautelare per omicidio volontario per la donna che è incensurata. La pubblico ministero Sara Polino della Procura di Lucca aveva chiesto la misura cautelare anche per il pericolo di fuga ma il gip ritiene che l’unico vero rischio sia la reiterazione del reato. Intanto dal Marocco sono intervenute ledella vittima.