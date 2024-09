Juve Vlahovic e quell’ingaggio troppo alto | bisogna spalmare Thiago Motta recupera Weah e Thuram

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torino, 12 settembre 2024 – Da dicembre partirà una missione importante per Cristiano Giuntoli: il rinnovo di Dusan. Sarà un tema che riguarderà tutta la società, non solo il direttore tecnico ma anche i vertici che hanno intenzione di rendere sempre più sostenibile il bilancio della. E per farlo c’è una idea abbastanza chiara: tenereil livello tecnico riducendo i costi. Dusan, come noto, ha un ingaggio a salire e il club punta a riconfermarlo al centro dell'attacco, allungando il contratto, ma spalmando l’ultimo anno. Due piccioni con una fava, ovvero blindare un attaccante molto forte e al tempo stesso farlo pesare meno a bilancio.