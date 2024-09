Il segreto del successo dell' Etna Doc è nel ricambio generazionale | il 20% delle cantine è under 41

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sull’è boom di giovani imprenditori. Un’analisi del ConsorzioDoc, presentata in occasione degliDays (in corso dal 12 al 14 settembre a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania), rivela che la quota di aziende di vino condotte da giovani41 è arrivata ormai al 20% del totalee aziende sul vulcano, il doppioa quota nazionale (riscontrata da Ismea su base Istat) che è pari al 10%. Altro aspetto rilevante è che l’8%e aziende giovani è guidata da donne. L’exploit dei giovani imprenditori è il frutto di un triennio 2020-2023 vissuto di corsa che ha visto l’aumento di ‘aziende giovani’ pari al 55% del totale capace di generare oggi 89 realtà produttrici.