Il Paradiso delle Signore 9 trame future | Marcello comprometterà la stabilità del grande magazzino?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilè tornato con una nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra le novità del9 c’è quella che vede un cambio al vertice delmilanese. Dopo l’addio di Vittorio Conti, Roberto ehanno preso in mano le redini della casa di moda. Proprio quest’ultimo però, potrebbe fare un passo falso che finirebbe per mettere in seria difficoltà il negozio. Anticipazioni Il9:pronto ad avventurarsi nell’altra moda Insieme al socio Roberto Landi,è intento a portare avanti Ildopo l’addio di Vittorio Conti. I due cercheranno di fare del loro meglio per non far rimpiangere il lavoro svolto dal precedente “capo”, e decideranno di puntare subito su una novità: la presentazione in coppia dei nuovi abiti della collezione maschile e femminile.