Il circolo La Piola dona 13mila euro alla chirurgia senologica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) In occasione della festa dell’Aratura, tenutasi nei giorni scorsi presso illadi Levizzano (Baiso),presenza del sindaco di Baiso Fabio Spezzani, il rappresentante delMattia Marzani, insieme ai volontari ha consegnato al Gruppo “Le amiche del CORE” (parte di Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca inOdv) un assegno del valore di 13.000da destinare al progetto Sentimag della Chirugiadi Reggio Emilia. Questa importante cifra è stata raccolta durante il pranzo in memoria di Claudio Pdini. Il Sentimag è un sistema magnetico con sonda non radioattivo che permette sia la localizzazione di piccole lesioni non palpabili della mammella, sia del linfonodo sentinella, utilizzando un tracciante non radioattivo e semini magnetici.