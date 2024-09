Formigli attacca Meloni? Dalla Gardini siluro prima della diretta | E' vero che Sara Giudice

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Il problema non è Maria Rosaria Boccia ma un ministroCultura non all'altezza. Questo non è gossip, non è una vicenda privata. Si tratta di diventare ricattabili, sono affari nostri". Corradocomincia così lapuntata stagionale di PiazzaPulita. "Circondarsi di collaboratori all'altezza dovrebbe essere un dovere del presidente del Consiglio. E invece Sangiuliano, Montaruli, Sgarbi, Santanchè, Salvini, Delmastro. Concludo con due domande per Giorgia: è stata davsua l'idea di mettere a capoCultura italiana Sangiuliano? Perché anziché farlo dimettere lo ha costretto a umiliarsi al Tg1? E una domanda al ministro innamorato: possibile che l'uragano Boccia non l'abbia proprio visto arrivare?". Il primo monologo di stagione è dunque secondo programma.