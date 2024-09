Dungeons & Dragons Hugh Grant svela cosa è andato storto nel film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024)- L'onore dei ladri non ha fatto faville al box-office e la star crede di sapere il motivo del flop- L'onore dei ladri sembrava destinato a un grande successo al botteghino, con Paramount Pictures disposta a investire parecchio per trasformarlo in un franchise redditizio; tuttavia, il flop al box-office ha infranto questi sogni e, star del, crede di saperesia. Parlando con l'Hollywood Reporter,ha parlato dell'avventura fantasy del 2023, che ha definito "un ottimo", prima di sottolineare che la scarsa risposta e la debole promozione sono state il "mistero più grande" per lui.si è chiesto: "Perché nessuno ha fatto ricerche di mercato prima? Penso che