De Nicola | Conte vincerà lo scudetto col Napoli ma non quest’anno Vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ex medico sociale del, Alfonso De, si sbilancia sul futuro die rivela retroscena su Hamsik, De Laurentiis e il suo addio al club Il dott. Alfonso De, ex medico sociale del, ha rilasciato un’intervista a “1 Football Club” su 1 Station Radio, offrendo interessanti spunti sul passato e sul futuro del club azzurro. Sui giocatori più forti degli ultimi vent’anni, Denon ha dubbi: “Ho stretto amicizia con Hamsikera uno fra i più forti insieme a Lavezzi: loro due sono stati fra i migliori neldi Mazzarri. Lui è stato il migliore in assoluto.” Riguardo i nuovi acquisti scozzesi, l’ex medico si mostra cauto: “Ne parlano tutti molto bene: stamattina ho incontrato un tifoso, ed era entusiasta. Lobotka è titolare inamovibile, ma anche Anguissa è bravo. Però non so se i due scozzesi potranno essere titolari”.