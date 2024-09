Coppa Davis Volandri si gode la sua Italia | Fiero dei giocatori Berrettini sta bene la caviglia di Arnaldi è ok

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bologna, 12 settembre 2024 – L’ditorna in campo venerdì alla Unipol Arena di Bologna per affrontare il Belgio e cercare di mettere in cassaforte la qualificazione alle Finals di Malaga. Intanto il capitano Filipposiil successo ottenuto dagli azzurri al debutto contro il Brasile: “L'obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice,dei miei. Credo che avremmo meritato di conquistare anche il doppio, ma ladà e latoglie", le parole di. ANSA Che ha sottolineato la prestazione di Matteo, vittorioso nel match contro il giovanissimo talento Joao Fonseca con il punteggio di 6-1, 7-6: “Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello, come è successo – ha aggiunto–.