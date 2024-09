Capuano | Conte è il top player del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ezio, allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante Radio Goal. Queste le sue parole: “Per meè il toppiù notevole che ilpotesse prendere dopo un’annata più che negativa. Non è un allenatore, ma un manager ed in Italia ce ne son pochi. Incide sul mercato non solo sull’acquisizione dei giocatori, ha un curriculum importante ed una conoscenza dei giocatori molto ampia. Non solo ha voluto fortissimamente Lukaku, ha voluto anche altri giocatori, ma è riuscito a trattenere anche Kvaratskhelia e Di Lorenzo che era promesso sposo della Juventus. Di Lorenzo? Povero ragazzo, è un professionista serio e l’Europeo non buono non l’ha aiutato.è stato un fenomeno soprattutto perchè è riuscito a trattenere certi nomi. Si vede l’unità del gruppo nel vedere a tutti i costi il risultato. McTominay e Gilmour? Mi divertirei col 4-2-3-1.