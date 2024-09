Assalti alle auto raffica di spaccate la sosta in strada ora è un azzardo Corsa ai garage | volano i prezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – L’escalation di furti nelleche spesso lasciano centinaia di euro di danni a fronte di pochi spiccioli rubati, sta spingendo tanti fiorentini a cercare un ’ricovero’ notturno per il proprio veicolo. Non è un caso che la zona di San Jacopino e quella di piazza Vittorio Veneto siano quelle che, nell’ultimo anno, hanno registrato un maggior numero di richieste di. Proprio qui, sono state danneggiate 19negli ultimi 8 giorni. Gli abitanti non ne possono più: c’è chi racconta di essere al settimo danneggiamento e chi di voler cambiare casa. Secondo i dati Fimaa, la Federazione dei mediatori e degli agenti immobiliari di Confcommercio Firenze, nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, la domanda di chi è a caccia di un postoper il proprio mezzo è cresciuta del 7%.