Armi a lungo raggio a Kyiv Blinken e Lammy pronti all’accordo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Trae i suoi partner occidentali continua il dialogo sull’impiego delleoltre i confini tra Ucraina e Russia. A giocare un ruolo pivotale in questa fase della discussione sono il Segretario di Stato americano Anthonye quello inglese David, arrivati amercoledì 10 settembre per svolgere una serie di colloqui con alti esponenti dell’amministrazione del Paese dell’Europa orientale, compresi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il nuovo ministro degli Esteri Andrii Sybiha. I colloqui di mercoledì sono stati incentrati sulla “situazione sul campo di battaglia, sugli obiettivi dell’Ucraina e su ciò di cui ha bisogno per avere successo in futuro”, ha detto, aggiungendo che il fuoco aera tra gli argomenti trattati, e che avrebbe riportato “La discussione a Washington per informare il Presidente su quanto ho sentito”.