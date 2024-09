Anziani legati al letto in un reparto di neurologia a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuecon le braccia legate alle sponde del, neldidell’ospedale San Paolo di. A denunciare l’accaduto, una persona recatasi in visita ad un paziente di 92 anni, portato in ospedale nei giorni scorsi per un improvviso problema neurologico. Nel video, i due pazienti sono bloccati alcon brandelli di lenzuola utilizzate per legare le braccia alle barriere metalliche laterali. Sulla vicenda la Asl1 avrebbe già avviato accertamenti interni. L’ospedale San Paolo, con sede nel quartiere Fuorigrotta, finì sotto i rifri della cronaca nel 2017 per il caso di una paziente ricoperta da centinaia di formiche durante il ricovero neldi Medicina generale. (foto di repertorio) L'articoloalin undiproviene da Anteprima24.it.