Abbiamo vissuto la stessa scena del Titanic se dovessimo morire ne sarà valsa la pena | nave da crociera sbatte contro un iceberg panico tra i passeggeri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come non pensare alle celebri scene finali del colossal “” leggendo dell’esperienza vissuta daia bordo delladaCarnival Spirit. Mentre navigava nelle acque del fiordo Tracy Arm in Alaska, l’imbarcazione ha urtato un, provocando un brivido tra i presenti, ma fortunatamente senza riportare danni. Un video pubblicato su TikTok da una passeggera, Cassandra Goskie, documenta l’impatto e le reazioni deia bordo, divisi tra ile la voglia di immortalare la. Mentre la prua dellasi avvicina pericolosamente al ghiaccio, si sente la voce di Cassandra esclamare: “Senela, è un momento da”. Nonostante l’iniziale apprensione, l’incidente non ha avuto conseguenze per iné per l’equipaggio.