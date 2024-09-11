Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 9.50 RI-VT SARA SPANO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI RIETI E VITERBO; INIZIAMO DA RIETI DOVE AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA NELLA NORMA; SEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN VIA MATTEUCCI E IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI PER I LAVORI IN CORSO SULLA SS578 SALTO CICOLANA CONTINUANO LE POTATURE E LO SFALCIO D’ERBA, PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA CON L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN ENTRAMBE LE DIREZION FINO AL 15 DI OTTOBRE NELLA FASCIA ORARIA 7.30 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA AURELIA E PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E SU VIA APPIA TRA CASTELK GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATATA SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI CON RIPERCUSSIONI SULL’ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA FL 3 VITERBO ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD ANGUILLARA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 09:15 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ZONA OTTAVIA E VIA AURELIA E PROSEGUENDO PIU AVANT ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO SPOSTANDOCI VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENGENZIALE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E SU VIA APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE RALLENTATAT SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA VITERBO ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD ANGUILLARA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ZONA OTTAVIA E VIA AURELIA E PROSEGUENDO PIU AVANT ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO SPOSTANDOCI VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENGENZIALE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E SU VIA APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE RALLENTATAT SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA VITERBO ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD ANGUILLARA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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