Venezia 2024 tutte le star all’amfAR Gala

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante la Mostra del Cinema di, è tornato puntuale l’appuntamento con il red carpet dell’amfAR: i look delle. Come ormai da tradizione, durante la Mostra del Cinema dile celebrità partecipano attivamente anche agli eventi satelliti, come quello tanto atteso dell’amfAR, ma ambientato in Laguna. Ilannuale che rimpolpa rigorosamente la kermesse cinematografica ha accolto a braccia aperte numerose celebrità, alcune già intraviste sul red carpet ufficiale del Festival cinematografico e altre invece accorse appositamente per l’evento di beneficenza. Crediti: Instagram/amfAR – VelvetMagRitenuto una delle parentesi più glam in quel di, l’amfARha preso vita nel corso della serata del 1 settembremescolando diverse personalità influenti del mondo dello spettacolo e non solo.