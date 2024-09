Una mostra ’ecosostenibile’ Vestiti sospesi lungo via Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Siamo tutti appesi a un filo e forse quel filo si spezzerà inevitabilmente se non presteremo la dovuta attenzione ai segnali che ci manda l’ambiente. Lo vuole esprimere Laura Govoni nella sua singolare esposizione che terrà, sospesa a un filo,viaa Portomaggiore da domani e per soli 4 giorni. Si tratta di maglie, pantaloni ed altri capi di vestiario che superano i 2 metri di lunghezza, da cui germogliano rampicanti di piante sempreverdi scelte per un preciso significato recondito che l’artista vuole esprimere. La Felce simbolo di rinascita o il bambù che potrebbe sostituire la plastica, per arrivare a un processo molto più ecosostenibile anche nell’edilizia e nel tessile.