Trump contro l’endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris | Pagherà il prezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 –ildel suo appoggio ain termini di vendite sul mercato". Lo ha affermato l'ex presidente americano e candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald, intervenendo su 'Fox and Friends'. Lo riporta The Hill. Non sono un fan di", ha sottolineato poi il tycoon. "Era solo questione di tempo. Non poteva certo appoggiare Biden. Ma è una persona molto liberale", ha aggiunto. "Sembra sempre appoggiare un democratico e probabilmenteilsul mercato".