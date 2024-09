Totti | Il calcio un po’ mi manca ma sto bene lo stesso Dalla Roma nessuna chiamata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sky Sport ha intervistato. L’ex calciatore dellaha parlato del mercato giallorosso, ma anche della nazionale di Spalletti che sembra aver ritrovato la retta via. Sull’Europeo deludente dell’Italia: «Purtroppo questa estate non è andata, pensavo l’Italia potesse fare molto meglio. Stiamo scoprendo ora che i giocatori non sono arrivati a quella competizione al meglio dal punto di vista fisico e mentale e quindi stiamo capendo perché è andata male. Quando è così è davvero difficile arrivare fino in fondo. La Nazionale non ha fatto tutto ciò che noi ci aspettavamo». Spalletti ha ammesso i suoi errori. Sono davvero così diversi i ruoli di allenatore e commissario tecnico? «Sono due lavori totalmente opposti. Un conto è avere i giocatori quotidianamente, un altro una volta al mese per pochi giorni. È diverso l’allenamento, l’approccio.