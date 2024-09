The Innocents 2021 come finisce | spiegazione finale del film

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Settembre 2024 1:43 pm by Redazione Theè undi genere thriller sovrannaturale del, diretto da Eskil Vogt. La trama della pellicola prende inizio durante l’estate nordica. Un gruppo di bambini svela i propri poteri misteriosi e oscuri, quando non vengono visti dagli adulti. The: riassunto della trama Leggi anche: SkylightdeldelLeggi anche: The Perfect Couple:di Amelia e Greer, perché e chi ha ucciso Merritt La trama di Theinizia con Ida e sua sorella Anna, una ragazzina autistica, che si trasferiscono con la loro famiglia in quanto il loro padre ha un nuovo lavoro. Nel posto quasi tutti sono in vacanza. Ci sono due ragazzini di questo quartiere che si mostrano propensi a diventare loro amici. In particolare, c’è Ben, il quale diventa subito amico con Ida.