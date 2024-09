Sinner ha vissuto un dramma | parole da brividi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 11 settembre 2024)haun: dopo la vittoria mai in discussione agli Us Open il tennista azzurro si è raccontato così La vittoria degli Us Open, almeno nella finale contro Fritz, non è mai stata in discussione. Jannik, il campione gentiluomo così come è stato ribattezzato per quella gentilezza non così comune tra gli sportivi, ha vinto con merito conquistando il secondo Slam della stagione. Il secondo anche nella sua carriera che si preannuncia ricca di eventi del genere. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itE si è messo alle spalle le critiche e tutto quello che era successo dopo i fatti che lo hanno visto positivo, per una miliardesima parte, al Clostebol. Polemiche su polemiche, successive anche alla rinuncia dell’Olimpiade. Nessuno però in quel momento sapeva cosa stesse passando Jannik.