Sardegna i boschi sono in sofferenza | siccità e parassiti minacciano sugherete e leccete Situazione causata da cambiamenti climatici

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Isardidichiaratamente in. Loda diversi anni, ma con un evidente incremento negli ultimi mesi, nei quali laè stata feroce. Causando il disseccamento e il deperimento di moltissimi esemplari di quercia da sughero e di leccio, in particolare. Più in generale di macchia mediterranea. Come evidenziato da Coldiretti Nuoro-Ogliastra, anche a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da allevatori ed agricoltori. Unapreoccupante, senza dubbio. Anche se non ancora drammatica, al momento rilevata “su migliaia di ettari”, specifica la delibera regionale del 28 agosto “Interventi urgenti in relazione al fenomeno di deperimento e moria die macchia mediterranea in atto nel territorio della Regionee programmazione delle risorse disponibili sul Bilancio regionale”.