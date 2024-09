Rupert Booke Lo splendore delle ombre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel moderno, gli scrittori leggendari sono pochi. Fra questi, nella mente di chi ama la poesia albergaBrooke (1887-1915), il bel poeta inglese dei “sonetti di guerra”, il “giovane apollo dalla capigliatura d’oro” che Winston Churchill, allora ministro e capo della Marina britannica, tre giorni dopo la sua morte, avvenuta in una nave-ospedale al largo dell’isola di Skyros il 22 aprile del 1915, definì sul Times “l’incarnazione della nobile gioventù britannica, devota alla patria e per lei pronta, anzi desiderosa, di morire”. Anche da qui, da questo formidabile medaglione di stato funzionale alla propaganda militarista (iperbolico esercizio di quella “vecchia” menzogna retorica che Wilfred Owen, due anni dopo, denuncerà nei versi di Dulce et decorum est) passa la via della costruzione di una leggenda della quale, evidentemente, il Regno Unito aveva bisogno in un momento di crisi.