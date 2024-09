Roma maltrattamenti in famiglia | arrestati un 32enne e un 52enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due arresti per violenza domestica a: uno con braccialetto elettronico, l’altro condannato a 3 anni A, nel quartiere Fidene, un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa diin. La vittima, ex compagna dell’indagato, aveva denunciato ripetute minacce e persecuzioni dopo aver deciso di porre fine alla loro relazione. L’uomo non avrebbe accettato la separazione, arrivando a minacciare la donna sia di persona che tramite messaggi, anche mentre lei si trovava negli uffici della polizia per formalizzare la denuncia. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’obbligo per l’uomo di indossare un braccialetto elettronico. La Procura diha sostenuto la richiesta di misure restrittive, prontamente accolte dal Giudice per le Indagini Preliminari.