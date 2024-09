Ritardi treni sul nodo di Roma | rischio cancellazioni e variazioni di percorso Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – La circolazione ferroviaria risulta rallentata nei pressi diper via di un inconveniente tecnico alla linea verificatosi questa mattina intorno alle 6.20 tra le stazioni Termini e Prenestina. I tecnici della Rete ferroviaria italiana stanno già intervenendo. Si registranofino a 60 minuti anche per idell’Alta Velocità provenienti dal Sud, per gli Intercity e per i Regionali. Alta Velocità e Regionali potrebbero subiree limitazioni di, con questi ultimi che rischiano anche la cancellazione. IAlta Velocità che attraversano la tratta tra Napoli epotrebbero essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, consuperiori ai 60 minuti. Notizia in aggiornamento