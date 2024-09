Più in dettaglio l’operazione svolta dai finanzieri del Gruppo - diretto dal colonnello Vito Casare

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Chieti - Sequestrati oltre 6.000 articoli scolastici privi di etichettatura adeguata. La Guardia di Finanza segnala un commerciante e intensifica i controlli nel periodo di avvio dell'anno scolasticodi controllo condotta daideldi Chieti, sotto la direzione dellla, ha portato al sequestro di più di 6.000 articoli di cancelleria. I prodotti, tra cui astucci, matite, pennarelli, colle e gomme, erano destinati principalmente agli studenti ma mancavano delle indicazioni merceologiche e delle istruzioni in lingua italiana, essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori. Il titolare di un’attività commerciale dell’hinterland teatino è stato segnalato alla Camera di Commercio di Chieti per la violazione delle normative vigenti.