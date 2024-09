Pattinaggio artistico a rotelle | Benedetta Altezza sale in cattedra nello short program dei Mondiali Gioia Fiori in top 3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un impatto clamoroso.insenior individuale femminile, unico segmento della quarta giornata riservata ai Campionati2024 di, evento quest’anno in scena in Italia, precisamente alla Fiera di Rimini, nel contesto dei World Skate Games. La Campionessa d’Italia si è resa protagonista di una prova semplicemente perfetta, in cui è riuscita a scavare un solco importante sul resto delle avversarie. Ma andiamo con ordine. L’atleta seguita dal team capitanato da Luca D’Alisera ha ottenuto il riscontro più alto sia sul fronte tecnico che nelle components. A fare la differenza è stata la pulizia degli elementi presentati, a cui si somma anche l’esecuzione senza patemi della combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triplo salchow, con cui ha raccolto grazie al QOE 18.