Paolisi in Certe notti il Forum dei Giovani festeggia a colpi di comicità e buona musica

Ildeidicon il patrocinio del comune di, ha organizzato una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. L'appuntamento è per sabato 14 settembre alle ore 20:30 presso i Giardini "Gino Strada" (Villa Comunale) ci sarà uno spettacolo cabaret con Mino Abbacuccio e Alessandro Bolide direttamente da Made in Sud e Mad in Italy e a seguire Music Selection a cura di Alessandro e Aurora Zollo Dj, vocalist Luigi Patierno. Tutto sarà accompagnato da buon cibo e birra alla spina. I presupposti per una bella serata ci sono tutti.