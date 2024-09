Paesaggio da tutelare La Regione incontra i comitati contro l’eolico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Claudio Roselli BADIA TEDALDA Un’intesa fra le Regioni per le aree di confine che sono anche quelle più deboli. Così le associazioni e iimpegnati per la tutela dell’ambiente, fra i quali Appennino Sostenibile e Crinali Bene Comune, perché l’accento è stato puntato sugli 8 progetti di impianti eolici per complessivi 58 aerogeneratori alti fino a 200 metri al confine fra Toscana ed Emilia Romagna, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e con abbattimenti di ettari di boschi. Venerdì scorso, a Firenze, l’assessore all’ambiente dellaToscana, Monia Monni, ha ricevuto i rappresentanti dei, compresi anche quelli romagnoli che sono direttamente coinvolti per ciò che riguarda i progetti "Badia del Vento" e "Poggio Tre Vescovi", che prevedono l’installazione in territorio toscano ma con impatto anche su quelli confinanti.