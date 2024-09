Nuova violenza in Puglia I medici | stop o lasciamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non si arresta, nonostante il clamore suscitato dagli ultimi eventi, l’ondata di aggressioni al personale sanitario in. Dopo gli episodi al policlinico Riuniti di Foggia, nel mirino questa volta è finito un medico del reparto di Urologia dell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce, colpito con un calcio al basso ventre da un paziente. La direzione sanitaria dell’ospedale di Foggia lancia l’allarme: "alle aggressioni o chiudiamo, perché resteremo senza".